Банк начисляет на вклад ежегодно 5% от внесенной суммы. Клиент сделал вкладв разме??е 750 000 тг. Какая сумма будетна его счету через год?

Математика

Банк начисляет на вклад ежегодно 5% от внесенной суммы. Клиент сделал вкладв разме??е 750 000 тг. Какая сумма будетна его счету через год?

Автор: Гость