Банк начисляет на вклад ежегодно 5% от внесенной суммы. Клиент сделал вкладв разме??е 750 000 тг. Какая сумма будетна его счету через год?
Математика
Банк начисляет на вклад ежегодно 5% от внесенной суммы. Клиент сделал вкладв разме??е 750 000 тг. Какая сумма будетна его счету через год?
Ответ(ы):
Гость:
750000*1,05=787500тг --------------------------------
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