Коля читал книжку. Вчера он прочитал 42 3/12 страниц, сегодня он прочитал еще 37 9/12 стр??ниц. На завтра ему осталось прочитать 39 страниц. Сколько всего страниц в книге? Помогите пожалуйста.

Математика

Коля читал книжку. Вчера он прочитал 42 3/12 страниц, сегодня он прочитал еще 37 9/12 стр??ниц. На завтра ему осталось прочитать 39 страниц. Сколько всего страниц в книге? Помогите пожалуйста.

Автор: Гость