Коля читал книжку. Вчера он прочитал 42 3/12 страниц, сегодня он прочитал еще 37 9/12 стр??ниц. На завтра ему осталось прочитать 39 страниц. Сколько всего страниц в книге? Помогите пожалуйста.

Математика
Коля читал книжку. Вчера он прочитал 42 3/12 страниц, сегодня он прочитал еще 37 9/12 стр??ниц. На завтра ему осталось прочитать 39 страниц. Сколько всего страниц в книге? Помогите пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все складываешь, получается 119
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Младенец каждый месяц прибавлял в весе 360 граммов А Илья Муромец в младенчестве набирал каждый месяц 1 килограмма 470 граммов Сколько будет весить...
Ответить
Математика
8 м2 54 дм2 = ........см2
Ответить
Окружающий мир
Помогите плиз ребят !! очень надо!!!!
Ответить
Математика
Запешите в ыиде десятичной дроби:1 5/100-одна целвя пятт сотых вот так читать;18 45/1000-в??семьнадцать целых сорок пять тысячных;2 3/1000 читать в...
Ответить
Русский язык
Разобрать эти слова по составу: периодическая, система, химических, элементов.
Ответить