Коля читал книжку. Вчера он прочитал 42 3/12 страниц, сегодня он прочитал еще 37 9/12 стр??ниц. На завтра ему осталось прочитать 39 страниц. Сколько всего страниц в книге? Помогите пожалуйста.
Математика
Коля читал книжку. Вчера он прочитал 42 3/12 страниц, сегодня он прочитал еще 37 9/12 стр??ниц. На завтра ему осталось прочитать 39 страниц. Сколько всего страниц в книге? Помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Все складываешь, получается 119
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