Найдите среднее арифметическое корней уравнения 7^log4x=2^log4x=196
Алгебра
Найдите среднее арифметическое корней уравнения 7^log4x=2^log4x=196
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