Барышня-крестьянка. Пушкин определил жанр произведения как повесть. Можем ли мы, обсуждая это произведение, употреблять термин рассказ? Заранее огромное спасибо.

Литература
Барышня-крестьянка. Пушкин определил жанр произведения как повесть. Можем ли мы, обсуждая это произведение, употреблять термин рассказ? Заранее огромное спасибо.
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кажется что нет, потому что рассказ и его план многим отличается от повести .
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