Причины падения Римской Империи

Гость: Гость:

1. Она была очень большой (от Шотландии до Персии, от Испании до Венгрии) , было не возможно контролировать все границы, несмотря на очень хорошие дороги, транспортную систему, коммуникации не были достаточно быстрыми для хорошего контроля всей Империи. 2. под давлением дальнеазиатских орд кочевников (авары и гунны) германские народы пересекали естественные границы Римской империи (Рейн, Дунай, Альпы) , сначала как наемники в армии Римской империи, а потом целые народы стали мигрировать (франки, готты, вандаллы, бургундцы, англы, саксоны, и др) . Это способствовало нарушению стабильности внутри Римской империи. 3. В 3 веке - эпоха "30 тиранов". Политическая нестабильность. Борьба за власть между римскими генералами, внутренние гражданские войны из-за амбиций генералов. Генералы для своих целей призывали войска с границ, что еще больше ослабляло их и делало более уязвимыми перед натиском германских племен. 4. традиционные добродетели простоты, труда и семьи были разрушены гедонизмом и вульгарностью, избытком роскоши, оргиями после римских завоеваний и наводнением Рима рабами, ценностями других культур, трофеями. Соревнования между семьями, кто лучше. Вообщем, культурный упадок. 5. паралельно с культурным упадком, христианство, распространявшееся по Римской империи, давало новые ценности и еще более четко показывало огромный разрыв между образом жизни и декаденством идолопоклонничества римлян и серьезной моралью, этикой и образом жизни христиан, которые не разделяли ценности римлян и не видели смысла поддерживать начинающуюся разваливаться Римскую империю.