Бассей в котором добывается самый дешевый уголь
География
Бассей в котором добывается самый дешевый уголь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый дешёвый уголь добывают в Канско-Ачинском бассейне который находится на территории Красноярского края.В этом месте содержится большое количество угля.Учительница в школе говорила про это.
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