Плитка шоколада стоит 12 квадратиков темного и12 квадратиков белого шоколада Карлсона хочет выразить синие квадратики 202 так чтобы белого и темного шоколада там было поровну Сколькими способами он может это сделать
Математика
Плитка шоколада стоит 12 квадратиков темного и12 квадратиков белого шоколада Карлсона хочет выразить синие квадратики 202 так чтобы белого и темного шоколада там было поровну Сколькими способами он может это сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
101кводратик белого 101темного двумя
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