Берлога медведя надо чтоб окончания было ая или яя как написать

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Берлога медведя надо чтоб окончания было ая или яя как написать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если только медвежья берлога...
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