Без ударные гласные корня проверяемые не проверяемые: БАНАНЫ,АПЕЛЬСИНЫ,КАРТОФЕЛЬ,КАПУСТА,ИЗДАЛЕКА, ВБЛИЗИ,БИНОКЛЬ,МИРИТЬСЯ,ПОКАЗАТЬСЯ,МАНДАРИНЫ, РАЗВЕВАТЬСЯ,ДЕРЕВЯННЫЙ,РАЗГАДАТЬ,ВОДЯНИСТЫЙ, ЯЗЫКОВОЙ,ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ,ОТЛИЧИТЬСЯ,...
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Без ударные гласные корня проверяемые не проверяемые: БАНАНЫ,АПЕЛЬСИНЫ,КАРТОФЕЛЬ,КАПУСТА,ИЗДАЛЕКА, ВБЛИЗИ,БИНОКЛЬ,МИРИТЬСЯ,ПОКАЗАТЬСЯ,МАНДАРИНЫ, РАЗВЕВАТЬСЯ,ДЕРЕВЯННЫЙ,РАЗГАДАТЬ,ВОДЯНИСТЫЙ, ЯЗЫКОВОЙ,ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ,ОТЛИЧИТЬСЯ,ТЕЧЕНИЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверяемые : издАлека, вблИзи, мИриться, покАзаться, развЕваться, дЕрЕвянный, разгАдать, вОдянистый, отлИчиться. Непроверяемые : бАнаны, АпЕльсины, кАртоФЕЛЬ, чЕлОвеческий,Языковой, мАндАрины, бИнокль.
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