Без ударные гласные корня проверяемые не проверяемые: БАНАНЫ,АПЕЛЬСИНЫ,КАРТОФЕЛЬ,КАПУСТА,ИЗДАЛЕКА, ВБЛИЗИ,БИНОКЛЬ,МИРИТЬСЯ,ПОКАЗАТЬСЯ,МАНДАРИНЫ, РАЗВЕВАТЬСЯ,ДЕРЕВЯННЫЙ,РАЗГАДАТЬ,ВОДЯНИСТЫЙ, ЯЗЫКОВОЙ,ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ,ОТЛИЧИТЬСЯ,...

Русский язык
Без ударные гласные корня проверяемые не проверяемые: БАНАНЫ,АПЕЛЬСИНЫ,КАРТОФЕЛЬ,КАПУСТА,ИЗДАЛЕКА, ВБЛИЗИ,БИНОКЛЬ,МИРИТЬСЯ,ПОКАЗАТЬСЯ,МАНДАРИНЫ, РАЗВЕВАТЬСЯ,ДЕРЕВЯННЫЙ,РАЗГАДАТЬ,ВОДЯНИСТЫЙ, ЯЗЫКОВОЙ,ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ,ОТЛИЧИТЬСЯ,ТЕЧЕНИЕ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверяемые : издАлека, вблИзи, мИриться, покАзаться, развЕваться, дЕрЕвянный, разгАдать, вОдянистый, отлИчиться.  Непроверяемые : бАнаны, АпЕльсины, кАртоФЕЛЬ, чЕлОвеческий,Языковой, мАндАрины, бИнокль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какой у тебя режим дня ? нарисуй стерелки часов и расскажи о своем режиме дня
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!! Можно ли сказать кенгуриха, или только кенгуру?
Ответить
Биология
Часть зародыша при просростании преобразующаяся в стебель?
Ответить
Русский язык
Является ли словосочетанием " У себя за столом"????
Ответить
Физика
Тело массой 0,3 скатилось с горки и проехало по горизонтальной дороге путь 1 м за вр??мя 3 с найти силу трения и коэффициент трения
Ответить