Какой у тебя режим дня ? нарисуй стерелки часов и расскажи о своем режиме дня

Гость: Гость:

Рисовать лень я лучше напишу. 07:00 подъём, поставила чайник, лежу смотрю телек. 07:15 чайник вскипел,беру булочку,чай ем и смотрю мультики. 07:55 собираюсь в школу. 08:15 иду в школу. 08:35 я в школе,начался урок. 14:35 уроки кончились,иду домой. 15:05 я дома, сажусь есть, 15:30 села делать уроки. 16:50-17:30 уроки сделаны. 17:00-17:35 сажусь в комп. 20:00 подготовка к сну. 20:30-21:00-22:00 смотрю телек 21:00-22:00 ложась спать. Вот и лень кончелся