Является ли словосочетанием " У себя за столом"????

Русский язык
Является ли словосочетанием " У себя за столом"????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подходит к определению - сочетание слов связанных по смыслу и грамматически. Не относится к сочетаниям, котрые точно не являются словосочетанием (подл.и сказ., фразеолог.оборот, однородн.члены и др) ответ: да, является.
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