Тело массой 0,3 скатилось с горки и проехало по горизонтальной дороге путь 1 м за вр??мя 3 с найти силу трения и коэффициент трения

Гость: Гость:

Предлагаю обратить внимание на то что движение является равнозамедленным и по второму закону Ньютона получается: где справа это сила трения которая при трении скольжении имеет расчетную формулу: где k-тот самый коэффициент трения. А ускорение я думаю вы знаете как найти. Удачи !