Тело массой 0,3 скатилось с горки и проехало по горизонтальной дороге путь 1 м за вр??мя 3 с найти силу трения и коэффициент трения

Физика
Тело массой 0,3 скатилось с горки и проехало по горизонтальной дороге путь 1 м за вр??мя 3 с найти силу трения и коэффициент трения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлагаю обратить внимание на то что движение является равнозамедленным  и по второму закону Ньютона получается: где справа это сила трения которая при трении скольжении имеет расчетную формулу:  где k-тот самый коэффициент трения. А ускорение я думаю вы знаете как найти.  Удачи !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста решите номер 35
Ответить
Английский язык
Раскройте скобки, употребляя глагол в форме past perfect 1.Frank was in the Tretyakov Gallery
Ответить
Математика
Цифра 4 в числе 454444 не записана в разряде? сотен тысяч., десятков тысяч. , сорен., тыс??ч.
Ответить
Физика
Шарик,наполненный лёгким газом поднимаеться к потолку комнаты если это газ тёплы?? воздух то спустя некоторое время он остывает и шарик опускаеться...
Ответить
Геометрия
Разность двух углов параллелограмма равна 15 градусов Найдите его углы
Ответить