Тело массой 0,3 скатилось с горки и проехало по горизонтальной дороге путь 1 м за вр??мя 3 с найти силу трения и коэффициент трения
Физика
Тело массой 0,3 скатилось с горки и проехало по горизонтальной дороге путь 1 м за вр??мя 3 с найти силу трения и коэффициент трения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлагаю обратить внимание на то что движение является равнозамедленным и по второму закону Ньютона получается: где справа это сила трения которая при трении скольжении имеет расчетную формулу: где k-тот самый коэффициент трения. А ускорение я думаю вы знаете как найти. Удачи !
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