Помогите пожалуйста решите номер 35
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Помогите пожалуйста решите номер 35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо,когда лягушки Тараторят(2 спр,наст.вр,окончание-ЯТ)) без конца; Хорошо,когда старушки Соберутся(1 спр,буд.вр.,окончание-УТ) у крыльца Повздыхают(1 спр,буд.вр,окончание-ЮТ), Поболтают(1 спр,буд.вр,окончание-ЮТ), Пусть друг дружку побранят(2 спр,буд.вр,окончание-ЯТ)! Горе людям, Если пушки На земле заговорят(2 спр,буд.вр,окончание-ЯТ).
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