Цифра 4 в числе 454444 не записана в разряде? сотен тысяч., десятков тысяч. , сорен., тыс??ч.
Математика
Цифра 4 в числе 454444 не записана в разряде? сотен тысяч., десятков тысяч. , сорен., тыс??ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая 4 - сотни чисел Вторая 4 - тысячи Третья 4 - сотни Четвертая 4 - десятки Пятая 4 - единицы
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