Цифра 4 в числе 454444 не записана в разряде? сотен тысяч., десятков тысяч. , сорен., тыс??ч.

Математика
Цифра 4 в числе 454444 не записана в разряде? сотен тысяч., десятков тысяч. , сорен., тыс??ч.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая 4 - сотни чисел Вторая 4 - тысячи Третья 4 - сотни Четвертая 4 - десятки Пятая 4 - единицы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Шарик,наполненный лёгким газом поднимаеться к потолку комнаты если это газ тёплы?? воздух то спустя некоторое время он остывает и шарик опускаеться...
Ответить
Геометрия
Разность двух углов параллелограмма равна 15 градусов Найдите его углы
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста очень надо !!!!
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАААА ОЧЕНЬ НАДО 30
Ответить
Информатика
Что такое иерархическая организация памяти?
Ответить