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Разность двух углов параллелограмма равна 15 градусов Найдите его углы
Геометрия
Разность двух углов параллелограмма равна 15 градусов Найдите его углы
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