Безбрачие духотворенство сохранились ли они в наши дни
История
Безбрачие духотворенство сохранились ли они в наши дни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, сохранились. В древние времена люди были духовно чисты, они предавали себя Богу, в наше время тоже это существует, например в монастырях люди живут по нескольку лет, не передаются бракосочетанию.
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