Безударные гласные какие буквы и сколько их
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Безударные гласные какие буквы и сколько их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все , кроме У, Ё, Э, Ю, Я,Ы То-есть - А,О,Е,И Ещё можно спутать Е и Я , но это не безударные в корне.
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