СРОЧНО НУЖНО!!! Сачыненне на бел. языке "Мой родны край"

Беларуская мова
СРОЧНО НУЖНО!!! Сачыненне на бел. языке "Мой родны край"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой родны край вельми прыгожы. Шмат дрэу и кустарникай можна убачыть на маей Радзиме. Паля ,луга ,ляса гэта усе тое што вакол нас! Вельми  шаную я сваю радзиму ! 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Известно что скорость распространения цунами достигает 500 км час и волна вырывается на сушу на 10 км найдите время за которое цунами может пройти ...
Ответить
Алгебра
(2^5+2^6+2^7)/(2^-5+2^-6+2^-7) помогите ответ в учебнике: 2^12
Ответить
Физика
При насыпке сахарного песка в пластиковую бутылку его кристаллики "прилипают" к с??енкам бутылки.Как и почему это происходит?
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста все номера подробно
Ответить
Математика
Для квартиры площадью 120 кв.м заказан натяжной потолок белого цвета. Цена в рублях за 1 кВ.м(в зависимости от площади помещения) Свыше 60 кВ.м=600...
Ответить