СРОЧНО НУЖНО!!! Сачыненне на бел. языке "Мой родны край"
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СРОЧНО НУЖНО!!! Сачыненне на бел. языке "Мой родны край"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой родны край вельми прыгожы. Шмат дрэу и кустарникай можна убачыть на маей Радзиме. Паля ,луга ,ляса гэта усе тое што вакол нас! Вельми шаную я сваю радзиму !
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