Биография Шевченка мини сочинение

Гость: Гость:

Шевченко Тарас Григорьевич (1814 - 1861), украинский поэт. Родился в селе Моринцы Киевской губернии в семье крепостного кресть янина. Детские годы прошли в родном селе, затем в селе Кириловка. Рано осиротев, познал бесправную долю крепостного. Грамоте его учил сельский дьячок. В 1828 попал в услужение в дом помещика П.Энгельгардта в селе Вильшана, через год служил в его доме в Вильно, а с 1831 - в Петербурге. Обнаружив способности мальчика к рисованию, Энгельгардт решил сделать из него домашнего живописца и послал его в 1832 в обучение к художнику В.Ширяеву. В 1836 Шевченко познакомился с украинским художником И.Сошенко, а через него - с К.Брюлловым, В.Григоровичем, В.Жуковским, которые решили б освободить молодого художника из крепостной зависимости. В 1838 портрет Жуковского, написанный Брюлловым, был разыгран в лотерее, и на полученные 2500 руб. Шевченко был выкуплен у Энгельгардта. В том же году был принят в Академию художеств, где стал учеником и товарищем Брюллова. Учился жадно, много читал, изучал искусство, овладел мастерством рисунка и живописи. Хорошо знал творчество украинских и русских писателей. В 1840 в Петербурге был опубликован первый украинский сборник стихов Шевченко - "Кобзарь", начавший новую эпоху в истории украинской литературы. Ранние произведения Шевченко написаны в жанре баллады, поэмы, "думки". Значительные произведения этого периода - поэмы "Катерина" (1838) "Гайдамаки" (1841). На русском языке им были написаны поэмы "Слепая" (1842), "Бесталанный" (1844), драма "Назар Стодоля" (1843). В 1843 возвращается на Украину, в течение года путешествует, посещает родных, наблюдает жизнь народа, много рисует. Выпустил альбом "Живописная Украина". В 1844 Шевченко окончил Академию художеств, получив звание "неклассного (свободного) художника", и вновь едет на Украину, решив поселиться в Киеве. К этому времени определяются его революционно-демократические взгляды (знакомится с некоторыми из петрашевцев), рождаются замыслы больших произведений обличительного характера: поэма (комедия) "Сон" (1844); "Кавказ" (1845); "Еретик". В 1840-е написал множество прекрасных стихотворений, вошедших в сборник "Три года", который завершался стихотворением "Как умру, похороните..." (1845). В 1846 вступил в тайное политическое общество - "Кирилло-Мефодиевское братство", члены которого были арестованы по доносу провокатора. Шевченко был арестован в 1847 и, пройдя каземат Третьего отделения, за революционные стихи в сборнике "Три года", найденные при аресте, был сослан в солдаты в Орскую крепость с приговором Николая 1: "Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать". Но Шевченко продолжал тайно писать стихи, пряча их: поэмы "Варнак" и "Марина" (1848), цикл "Цари" и целая серия лирических стихов, выразивших горячую любовь к Украине, написаны в крепости. В 1848 Шевченко как художник был включен в состав экспедиции по обследованию Аральского моря, где он много рисовал и создал 350 акварельных пейзажей и портретов. В 1850 по доносу одного из офицеров поэт был арестован в Оренбурге, по этапу отправлен в Орскую крепость и заключен в каземат. Вскоре был переведен на полуостров Мангышлак Каспийского моря, в Новопетровское укрепление. В 1851, несмотря на усиленный надзор, Шевченко вновь включен как художник теперь в состав геологической экспедиции в горах Каратау. В Новопетровске с разрешения коменданта укрепления поэт в свободные от службы часы писал повести на русском языке, надеясь напечатать их под псевдонимом в русских журналах. Так были написаны повести "Княгиня" (1853), "Музыкант" (1854), "Несчастный" (1855) и др. Здесь же было создано много пейзажей, портретов, жанровых рисунков. После смерти Николая 1 Шевченко был освобожден по амнистии, но не сразу, а лишь после настойчивых хлопот друзей. По дороге в Петербург вынужден был задержаться в Нижнем Новгороде, так как ему был запрещен въезд в обе столицы. Здесь была написана поэма "Неофиты" (1857), триптих "Доля", "Муза", "Слава". Друзья Шевченко добились для него разр