Биссектриса угла в параллелограмма авсд пересекает сторону ад в точке к, АК:КД=3:2. ??айти пиримерк паралелограмма если АВ=12 см

Геометрия

Биссектриса угла в параллелограмма авсд пересекает сторону ад в точке к, АК:КД=3:2. ??айти пиримерк паралелограмма если АВ=12 см

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