Биссектриса угла в параллелограмма авсд пересекает сторону ад в точке к, АК:КД=3:2. ??айти пиримерк паралелограмма если АВ=12 см
Геометрия
Биссектриса угла в параллелограмма авсд пересекает сторону ад в точке к, АК:КД=3:2. ??айти пиримерк паралелограмма если АВ=12 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Св-во бис-сы угла в параллелограмме: образует равнобедренный треугольник АВК, АВ=АК=12 3=12 1=4 4*2=8 8+12=20 (20+12)*2=64
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