Кто эти люди? как их зовут?? помогите, очень срочноо
История
Кто эти люди? как их зовут?? помогите, очень срочноо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Иван Котляровский 2)Константин Острожский 3)Максимилиан Робеспьер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Угол А треугольника АВС равен 45 градусов, а угол С в 4 раза больше угла В. Найдите градусную меру углов В и С.
Информатика
Сколько времени будет проходить передача файла размером 128 кбайт по сети, скорост?? которой составляет 128Кбит/с?