В параллелограмме ABCD угол B равен 120° и биссектриса этого угла делит сторону AD на о??резки AE = 6 см и DE = 2 см. Найдите периметр параллелограмма
Геометрия
В параллелограмме ABCD угол B равен 120° и биссектриса этого угла делит сторону AD на о??резки AE = 6 см и DE = 2 см. Найдите периметр параллелограмма
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