Воду массой 4 кг,взятую при температуре 20 С, нагрели до кипения и полностью испарили. Определите , сколько керосина для этого потребовалось?

Физика

Воду массой 4 кг,взятую при температуре 20 С, нагрели до кипения и полностью испарили. Определите , сколько керосина для этого потребовалось?

Автор: Гость