Воду массой 4 кг,взятую при температуре 20 С, нагрели до кипения и полностью испарили. Определите , сколько керосина для этого потребовалось?

Физика
Воду массой 4 кг,взятую при температуре 20 С, нагрели до кипения и полностью испарили. Определите , сколько керосина для этого потребовалось?
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Гость:
Вот так))))))))))))))))))))
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