Воду массой 4 кг,взятую при температуре 20 С, нагрели до кипения и полностью испарили. Определите , сколько керосина для этого потребовалось?
Физика
Воду массой 4 кг,взятую при температуре 20 С, нагрели до кипения и полностью испарили. Определите , сколько керосина для этого потребовалось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имеется сто билетов с номерами 00, 01, 02, …, 98, 99 и десять ящиков с номера- ми 0, 1, 2, …, 9. ??илет разрешается опускать в ящик, если номер ящи...
Английский язык
Поставьте следующие предложения в отрицательную форму: 1. Take the cups off the table. 2. Take these chairs to the kitchen. 3. Go into that room,...
Математика
Угол А треугольника АВС равен 45 градусов, а угол С в 4 раза больше угла В. Найдите градусную меру углов В и С.