бобр может пробыть под водой 14минут,а белый медведь 7,во сколько раз бобр может дольше пробыть под водой,чем белый медведь?помогите плиз и как задачею написать

Математика

бобр может пробыть под водой 14минут,а белый медведь 7,во сколько раз бобр может дольше пробыть под водой,чем белый медведь?помогите плиз и как задачею написать

Автор: Гость