бобр может пробыть под водой 14минут,а белый медведь 7,во сколько раз бобр может дольше пробыть под водой,чем белый медведь?помогите плиз и как задачею написать

Математика
бобр может пробыть под водой 14минут,а белый медведь 7,во сколько раз бобр может дольше пробыть под водой,чем белый медведь?помогите плиз и как задачею написать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:7=2(раза) ответ:в два раза больше может пробить под водой бобр
Гость:
Б- 14 мин М-7 мин Во сколько-?   14:7= 2 (раза) - бобр может дольше пробыть под водой,чем белый медведь   Ответ: в 2 раза может дольше пробыть под водой,чем белый медвед
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