Большой воздушный шар порывом сильного ветра летит в сторону юга. В корзине шара находится флажок. Находящийся на этом воздушном шаре человек непрерывно смотрит на флажок. Что он видит?

Окружающий мир

Большой воздушный шар порывом сильного ветра летит в сторону юга. В корзине шара находится флажок. Находящийся на этом воздушном шаре человек непрерывно смотрит на флажок. Что он видит?

Автор: Гость