Большой воздушный шар порывом сильного ветра летит в сторону юга. В корзине шара находится флажок. Находящийся на этом воздушном шаре человек непрерывно смотрит на флажок. Что он видит?
Окружающий мир
Большой воздушный шар порывом сильного ветра летит в сторону юга. В корзине шара находится флажок. Находящийся на этом воздушном шаре человек непрерывно смотрит на флажок. Что он видит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Флажок указывает на юг
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