Помогите плизз. Срочно!!!! Мне через час нужно сдавать. Дам много баллов! Помогите п??из. Срочно. Анализ произведения Карамзина "Бедная Лиза."
Литература
Помогите плизз. Срочно!!!! Мне через час нужно сдавать. Дам много баллов! Помогите п??из. Срочно. Анализ произведения Карамзина "Бедная Лиза."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение очень тронуло здесь описывается отличные моменты из жизни тех времен очень полюбилось это призведение мнгогим читателям и мне так же
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