Какое животное раньше не обитало на территории России? А) выдра Б) нутрия В) вых??холь Г) бобр
География
Какое животное раньше не обитало на территории России? А) выдра Б) нутрия В) вых??холь Г) бобр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нутрия (возможно) Потому что я во всесвои годы учёбы никогда не слышала про такого животного
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