Срочно пожалуйста помогите!! Характеристика персонажей из стихотворения свинья под дубом.

Литература
Срочно пожалуйста помогите!! Характеристика персонажей из стихотворения свинья под дубом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свинья- неблагодарная единоличница, думает только о себе равнодушная. Ворон- умный доброжелательный заботливый Дуб- мудрый
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