Бригада строителей проложила асфальтовую дорогу длиной 9 километров за 4 месяца н?? диаграмме рисунок 114 показать объема выполненной работы по месяцев какие месяцы было проложено более 25% дороги менее 15% дороги Какая часть д...

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Бригада строителей проложила асфальтовую дорогу длиной 9 километров за 4 месяца н?? диаграмме рисунок 114 показать объема выполненной работы по месяцев какие месяцы было проложено более 25% дороги менее 15% дороги Какая часть дороги была проложена в марте-апреле в Mafia 2 последний вместе сколько метров дороги была проложена в марте-апреле в июне

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