Бригада строителей проложила асфальтовую дорогу длиной 9 километров за 4 месяца н?? диаграмме рисунок 114 показать объема выполненной работы по месяцев какие месяцы было проложено более 25% дороги менее 15% дороги Какая часть д...

Математика
Бригада строителей проложила асфальтовую дорогу длиной 9 километров за 4 месяца н?? диаграмме рисунок 114 показать объема выполненной работы по месяцев какие месяцы было проложено более 25% дороги менее 15% дороги Какая часть дороги была проложена в марте-апреле в Mafia 2 последний вместе сколько метров дороги была проложена в марте-апреле в июне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Май, июнь - проложено более 25% дороги Март, апрель - проложено менее 15% дороги ----------------------------------------- 1) В марте проложено 8% дороги, в апреле - 22% дороги      8 + 22 = 30(%) дороги проложено в марте - апреле 2) 9км = 9000м = 100%    9000 : 100 =90(м) приходится на 1%    90 * 30 = 2700 (м) дороги проложено  в марте- апреле 3) В июне проложено 38% дороги    90 * 38 = 3420(м) дороги проложено в июне 4) 2700 + 3420 = 6120 (м) дороги всего проложено в марте- апреле, июне.    6120м = 6км 120м  
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