Бросают 5 игральных костей. Найти вероятность того, что на трёх из них выпадет 5.

Математика
Бросают 5 игральных костей. Найти вероятность того, что на трёх из них выпадет 5.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1(дробь)5 Так как 1,2,3,4,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Знайдіть таке число яке при множенні на 150 дає квадрат цілого числа
Ответить
Геометрия
Дано координаты точки A(24,24,24). Под каким углом видно с точки A отрезок BC,если даны такие точки: B(28,25,24), C(23,27,20)? Нужно решение...
Ответить
Английский язык
ЛЕГКОЕ УПРАЖНЕНИЕ СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1.At the age of----------- 2.with a break---------- 3.to pay for-------in------- 4.in the-----yea...
Ответить
Физика
Придумайте пожалуйста загадки про невесомость !
Ответить
Русский язык
Найди в тексте слова,в которых произноситься звук р.Подчеркни в этих словах буквы гласных,каторые обазначают мякость р.Матрёшка на окошке под ярким...
Ответить