Бросают 5 игральных костей. Найти вероятность того, что на трёх из них выпадет 5.
Математика
Бросают 5 игральных костей. Найти вероятность того, что на трёх из них выпадет 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1(дробь)5 Так как 1,2,3,4,5
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