Будьласка, напишіть коротке повідомлення про те з ким була любов у Наполеона і як ??она відбувалася.

Гость: Гость:

Наполеон развёлся с Жозефиной, чтобы дать жизнь законному наследнику своего трона, впоследствии именно её внук стал императором Франции. Потомки Жозефины царствуют в Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии и Люксембурге. Потомки Наполеона не царствуют нигде. Единственный законный сын Наполеона, также Наполеон, умер молодым, не оставив детей. Из внебрачных отпрысков Бонапарта «Словарь Наполеона» упоминает только двоих — Александра Колонна-Валевского и Шарля Леона, но есть свидетельства и о других. Род Колонна-Валевских продолжается по сей день. пара, що стала історичним прикладом всепоглинаючої пристрасті, непідвладною ні часу, ні розлуки, ні соціальних потрясінь. У вищому світі, при дворі або серед представників аристократії не так часто зустрічаються приклади самовідданої любові. Почуття людей перевіряються на міцність громадською думкою, яке не буває об`єктивним і в більшості випадків засуджує закоханих. Імператор Наполеон і імператриця Жозефіна знаходилися на самому верху суспільної ієрархії, і все ж їх любов була чиста і не підпорядковувалася умовностей. Її не змогли зруйнувати ні ненависть родичів, ні війни, ні смерть.