15 умножить на 6 скобка открывается 7 плюс 8 скобка закрывается умножить на 6 равно 7 ??множить на 6 плюс 8 умножить на 6 равно
Математика
15 умножить на 6 скобка открывается 7 плюс 8 скобка закрывается умножить на 6 равно 7 ??множить на 6 плюс 8 умножить на 6 равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*6(7+8)*6=7*6+8*6=ЛОЖЬ..............
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