15 умножить на 6 скобка открывается 7 плюс 8 скобка закрывается умножить на 6 равно 7 ??множить на 6 плюс 8 умножить на 6 равно

Математика

15 умножить на 6 скобка открывается 7 плюс 8 скобка закрывается умножить на 6 равно 7 ??множить на 6 плюс 8 умножить на 6 равно

Автор: Гость