Найди периметр каждой фигуры упр7 задание на фото

Математика
Найди периметр каждой фигуры упр7 задание на фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пириметр-это сумма всех сторон. Тоисть тебе надо на каждой фигуре измерить линейкой сантиметры и потом это все сложить на каждой фигуре
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