Помогите решить, совсем не втыкаю

Алгебра
Помогите решить, совсем не втыкаю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решил на фото, смотри
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Хто відкрив мадагаскар?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! Заранее спасибо: Укажите, какие части речи пропущены (существительное, глагол, предлог и т.д.). 1. He came to the railway...
Ответить
Русский язык
Помогите, пожалуйста, прошу вас. Вбегает вчера ко мне Эдик с пятого этажа. Задание: Из предложения выпишите слово , в котором звуком больше, ...
Ответить
История
Помогите:) основные события 3 крестового похода
Ответить
История
Какие государства существовали в 1000 г. н.э.
Ответить