Помогите решить, совсем не втыкаю
Алгебра
Помогите решить, совсем не втыкаю
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Гость:
Решил на фото, смотри
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