Хто відкрив мадагаскар?
География
Хто відкрив мадагаскар?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У травні 1500 корабель португальського мореплавця Діегу Диаша, який у складі флотилії Кабрала прямував до Індії, потрапив у шторм. В результаті він збився з курсу, обігнув Південну Африку, ухилився занадто далеко на схід і лише 10 серпня натрапив на якусь землю. Мандрівник вирішив, що це східне узбережжя Африки, рушив на північ і намагався знайти порт Мозамбік. Однак всі старання були марними. <br> <br>Діаш просунувся на північ на велику відстань і втратив сушу з уваги (мис Амбр, північний край Мадагаскару). Тоді він зрозумів, що прийняв за берег материка нову землю, яка виявилася величезним островом.
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