Какую роль играл в Северно-Восточной Руси город Владимир

Гость: Гость:

Москва находилась на выгодных торговых путях, которые связывали по рекам Каспийское и Балтийское море. Рядом с Москвой как раз были волоки – участки, на которых корабли приходилось волочь по суше. Здесь с купцов проще всего было взимать пошлину. Москва находилась далеко от Золотой Орды и большинство набегов до неё не доходило, наоборот благодаря ним пополнялось её население, потому что крестьяне и ремесленники бежали в те более безопасные земли. Из-за необходимости обеспечить беженцев всем необходимым (а пришедшим феодалам, например, требовалась земля) московские князья воевали с соседями и в этих войнах укрепляли своё княжество. Но в сходных условиях находились и некоторые другие княжества. Решающим преимуществом Москвы стала поддержка Золотой Орды, которая дала московскому князю ярлык на великое княжение во Владимире. Именно этот ярлык стал источником значительных доходов Москвы. Владыку Владимира поддержал и митрополит Киевский и всея Руси, резиденция которого давно находилась во Владимире.