Помогите с сочинением по плану. Помогите пожалуйста! План: 1. Большая светлая ко??ната. 2. Интерьер комнаты: а) пол; б) потолок; в) стена; г) окна; д) мебель; 3. Моя любимая комната.
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Помогите с сочинением по плану. Помогите пожалуйста! План: 1. Большая светлая ко??ната. 2. Интерьер комнаты: а) пол; б) потолок; в) стена; г) окна; д) мебель; 3. Моя любимая комната.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Англичане называли свой дом крепостью. И неспроста: ведь лишь находясь дома, человек ощущает покой и умиротворение. Для меня же таким же раем является моя комната, где я провожу большую часть свободного времени. Помещение это уютное, поскольку здесь только самое необходимое, всегда царит порядок, а большое окно впускает много солнца. Даже если кому-то комната покажется небольшой, мне места достаточно. Недалеко от окна стоит стол в светло-бежевых тонах. Я любитель порядка, поэтому столешница почти всегда пуста. Разве что на краешке может лежать небольшая стопка учебников и тетрадок. Высокий и узкий шкаф для книг расположен рядом, где среди старых книг виднеются и новые, которые месяц назад я купила в магазине. У противоположной стены - место, где я сплю: раскладной диван цвета слоновой кости. Он не занимает много места. Я раскладываю его на ночь, а утром возвращаю в прежнее положение. Здесь же стоит массивный платяной шкаф. В нем – аккуратные стопки моих вещей, вешалки со школьной и повседневной одеждой. Я провожу дома довольно много времени, поэтому стараюсь убираться, чтобы лишнее не мешало концентрировать внимание на нужных вещах. Я очень люблю свою комнату.
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