Буду благодарна за ответ!!! Определите лексическое значение слов (у многозначных 2-3 значения): интернат, прогноз, ордер, регламент, ребро, сфера, корень, кратер, освободить, завязка

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Буду благодарна за ответ!!! Определите лексическое значение слов (у многозначных 2-3 значения): интернат, прогноз, ордер, регламент, ребро, сфера, корень, кратер, освободить, завязка

Автор: Гость