Помогите пожалуйста . нужно мини твир на тему Мий улюбленний герой твору Айвенго На украинском прошу заранее спасибо !

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Мій улюблений герой роману В. Скотта «Айвенго» Відомий твір В. Скотта «Айвенго» не може залишити байдужим жодну людину. Мені найбільше запам’ятався головний герой. Айвенго – справжній середньовічний лицар, який володіє чистотою помислів, добрим серцем, вірністю друзям та Вітчизні. Перед очима читачів постають образи відважних героїв, серед яких виділяється молодий хлопець. Айвенго покохав Ровену, вихованку свого батька. Дівчині теж подобається хоробрий воїн. Незважаючи на примхи долі, сварку з татом, герою вдається досягти багато подвигів. Знайомство з Айвенго починається доволі незвично. В. Скотт зображує свого персонажа прочанином, який шукає притулку на ніч. Батькові хлопця і коханій навіть на думку не спало, що перед ними рідна людина. Айвенго має добре милосердне серце. Він жаліє єврея, попереджає бідолаху про можливість нападу, тим самим рятуючи його життя. В середні віки така поведінка швидше викликала подив, ніж розуміння і повагу. Герой випереджає свій час на багато років вперед. Лицар дотримується кодексу честі, вважає, що кожна людина має право на гідне відношення.. На полі бою немає рівних хороброму воїну. Слава про шляхетні вчинки лине попереду свого власника. На лицарському турнірі Айвенго постає перед читачами в образі гарного сильного борця за справедливість. Викарбуваний на панцирі девіз «Лицар без спадщини» притягує до себе увагу глядачів. Досконале володіння бойовими прийомами, чудова грація та юнацький запал приводять до перемоги. Хотілося, щоби в сучасному житті частіше зустрічалися люди, схожі на Айвенго. В серці читачів він назавжди залишиться як воїн з великої літери, справжній чоловік, галантний кавалер, чесний і справедливий лицар. Повага до простих людей, взаємодопомога і щирість. Це якості, які характеризують мого улюбленого героя.