Используя прочную нить (леску.тонкий медный провод) вилку (ложку. поварешку) и себя проведите эксперимент и выберите те выводы которые можно сделать поего итогам
Окружающий мир
Используя прочную нить (леску.тонкий медный провод) вилку (ложку. поварешку) и себя проведите эксперимент и выберите те выводы которые можно сделать поего итогам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)при заткнутых ушах звуковые волны не воспринимаются слуховой системой 4) в воздухе звуковые волны гаснут медленнее, чем в твёрдых телах 5) самый высокий тон у мелкой вилки, а самый низкий у тяжелого половника
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