Используя прочную нить (леску.тонкий медный провод) вилку (ложку. поварешку) и себя проведите эксперимент и выберите те выводы которые можно сделать поего итогам

Гость: Гость:

1)при заткнутых ушах звуковые волны не воспринимаются слуховой системой 4) в воздухе звуковые волны гаснут медленнее, чем в твёрдых телах 5) самый высокий тон у мелкой вилки, а самый низкий у тяжелого половника