Букашка попала в коробку 3х3 из которой есть только один выход. Она так сильно напу??ана что может только выполнять команды вверх , вниз, вправо, влево. Но вот беда- ты не знаешь в какой клетке она находится. Предложи такую ком...
Математика
Букашка попала в коробку 3х3 из которой есть только один выход. Она так сильно напу??ана что может только выполнять команды вверх , вниз, вправо, влево. Но вот беда- ты не знаешь в какой клетке она находится. Предложи такую команд чтобы букашка смогла выйти из коробки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вверх-вверх-вверх-влево-влеао-вверх
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