Букашка попала в коробку 3х3 из которой есть только один выход. Она так сильно напу??ана что может только выполнять команды вверх , вниз, вправо, влево. Но вот беда- ты не знаешь в какой клетке она находится. Предложи такую ком...

Математика

Букашка попала в коробку 3х3 из которой есть только один выход. Она так сильно напу??ана что может только выполнять команды вверх , вниз, вправо, влево. Но вот беда- ты не знаешь в какой клетке она находится. Предложи такую команд чтобы букашка смогла выйти из коробки

Автор: Гость