Номер 9 Выполни необходимые действия и заполнить таблицу с решение пожалуйста как вы это узнали
Математика
Номер 9 Выполни необходимые действия и заполнить таблицу с решение пожалуйста как вы это узнали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
634:13=частное 52 остаток 61 351:17,11=делитель 20 257:21=частное 12 остаток 23 17*14,10=239 делимое
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