Предложения с местоимениями составить со словосочетаниями: Какие-то искусные переплётчики; не разочаровался ни в чём.
Русский язык
Предложения с местоимениями составить со словосочетаниями: Какие-то искусные переплётчики; не разочаровался ни в чём.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я с пристальным внимание наблюдал за работой каких-то искусных переплётчиков. 2. Он уже второй день пребывал в каком-то странном апатичном состоянии, уже не беспокоясь и не разочаровываясь ни в чём.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
2.Доклад : «Выдающиеся люди Нового времени» (на выбор 5 персон) -Васко да Гама -Магел??н -Колумб -Гуттенберг -Леонардо да Винчи -Шекспир -Жан Кальв...
Математика
Один насос заполняет бассейн за 6 часов, а другой опорожняет за 8 часов. Какая часть бассейна останется незаполненной, если после 4 часов работы пе...
Математика
Разложите на простые множеством числа 48,47,56,58 . Любое ли составное число можно разложить на простые множители?