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Буква й это глух или звонк
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Буква й это глух или звонк
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Й- всегда звонкий и всегда мягкий
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