Помогите плиз.Какова масса воздуха занимающего объем 150л при температуре 15°C и давлении 150кПа.
Физика
Помогите плиз.Какова масса воздуха занимающего объем 150л при температуре 15°C и давлении 150кПа.
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