Задача Дано: m = 8кг М = 4 * 10^-3 кг/моль Р = 2 * 10^5 Па V = 16,6 м^3 Т - ?
Физика
Задача Дано: m = 8кг М = 4 * 10^-3 кг/моль Р = 2 * 10^5 Па V = 16,6 м^3 Т - ?
Ответ(ы):
Гость:
Pv=m/M*RT 2*10^5*16,6=8/(4*10^-3)*8,31*T 33,2*10^5=16,62*10^3*T T=2*10^2=200 удачи) расчеты перепроверьте, усно считала)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Бахрам утверждает что 0,08 больше чем 0,4так как 8 больше 4.А вы думаете по этому повод???выскажите своё обсуждение
Русский язык
сделайте синтаксический разбор предложения : Под конец он хотел написать внизу свое имя , но раздумал и снова направился к дедушке .
Математика
Прочитай текст. Это задача? В связке было 27 красных шаров, а синих на 9 шаров меньше. Какие вопросы можно задать к этому условию? Запиши вопрос...
Математика