Задача Дано: m = 8кг М = 4 * 10^-3 кг/моль Р = 2 * 10^5 Па V = 16,6 м^3 Т - ?

Физика
Задача Дано: m = 8кг М = 4 * 10^-3 кг/моль Р = 2 * 10^5 Па V = 16,6 м^3 Т - ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Pv=m/M*RT 2*10^5*16,6=8/(4*10^-3)*8,31*T 33,2*10^5=16,62*10^3*T T=2*10^2=200 удачи) расчеты перепроверьте, усно считала)
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