Помогите решить уравнения: 1) 1,4x-13=x+13 2) 9(3x-7)+3(8x-11)=3(9x+8)
Математика
Помогите решить уравнения: 1) 1,4x-13=x+13 2) 9(3x-7)+3(8x-11)=3(9x+8)
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