C6H12O6 - CH3COOH что получится помогите плиз
Химия
C6H12O6 - CH3COOH что получится помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4H9O6 - 3C если я правильно понял задание
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