CaBr2+KOH→Fe(OH)²+K2SO4 Написать в полном и скор.виде
Химия
CaBr2+KOH→Fe(OH)²+K2SO4 Написать в полном и скор.виде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaBr2+KOH-->Fe (OH)2+K2SO4 полное ---- Ca+2Br+2K+2OH-->Fe (OH)2+2K+SO4 краткое ---- Ca+2Br+2OH-->Fe (OH)2+SO4
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