Cделайте рисунки и решите задачи. а) В книжном шкафу 4 полки. На каждой полке стоит по 10 книг. Сколько книг в шкафу? б) На 3 клумбы посадили астры - по 7 кустов на каждую. Сколько всего кустов посадили на эти клумбы?
Математика
Cделайте рисунки и решите задачи. а) В книжном шкафу 4 полки. На каждой полке стоит по 10 книг. Сколько книг в шкафу? б) На 3 клумбы посадили астры - по 7 кустов на каждую. Сколько всего кустов посадили на эти клумбы?
Ответ(ы):
Гость:
4 полки и на каждой по 10 книг. Чтобы узнать сколько всего книг надо умножить 4 на 10 = 40 книг в шкафу. 3 клумбы и на каждой по 7 астр ( цветов). 3 умножаем на 7 = 21 астры посадили на 3 клумбы.
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