Cделайте рисунки и решите задачи. а) В книжном шкафу 4 полки. На каждой полке стоит по 10 книг. Сколько книг в шкафу? б) На 3 клумбы посадили астры - по 7 кустов на каждую. Сколько всего кустов посадили на эти клумбы?

Математика

Cделайте рисунки и решите задачи. а) В книжном шкафу 4 полки. На каждой полке стоит по 10 книг. Сколько книг в шкафу? б) На 3 клумбы посадили астры - по 7 кустов на каждую. Сколько всего кустов посадили на эти клумбы?

Автор: Гость